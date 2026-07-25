Almir Júnior vai à final do Troféu Brasil na liderança do salto triplo

Principal nome do salto triplo brasileiro, Almir Júnior garantiu sua vaga na decisão do Troféu Brasil, que está sendo disputado no Estádio Ícaro de Castro Mello, o Ibirapuera, em São Paulo.
Neste sábado (25), o atleta da Sogipa precisou de apenas um salto para marcar 16m27cm, se classificar para a final e terminar na liderança.
A equipe gaúcha ainda qualificou Gilvan Ribeiro, que fez 15m11cm e foi o quinto colocado.
No domingo, às 15h20, a final do salto triplo será disputada.
O Troféu Brasil teve início no dia 23 e a Sogipa soma uma medalha de ouro, conquistada por Tânia Milena, no lançamento do martelo feminino.