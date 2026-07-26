Almir Junior conquista o penta do salto triplo no Troféu Brasil de Atletismo

Almir ganhou o título pela quinta vez. Sogipa / Divulgação

A Sogipa conquistou sua segunda medalha de ouro no Troféu Brasil de Atletismo. Neste domingo (26), Almir Júnior venceu o salto triplo com a marca de 17m07cm e garantiu seu quinto título na história da competição.

Líder da fase classificatória, com 16m27cm, Almir voltou à pista do Estádio Ícaro de Castro Melo, o Ibirapuera, em São Paulo, como favorito e liderou desde o primeiro salto, quando marcou 16m71cm.

Na segunda rodada, o mato-grossense subiu para 16m89cm e ampliou ainda mais a vantagem. Na sexta e última tentativa, ele fez o salto de 17m07cm e coroou sua vitória. Curiosamente na conquista de 2025, Almir obteve a mesma marca.

A segunda posição ficou com Elton Petronilho, do Pinheiros, com 16m84cm. O bronze foi para Felipe Izidoro, do Instituto Foz (PR), que chegou a 16m53cm.