Alison dos Santos volta a quebrar recorde nos 400 metros e é campeão do Troféu Brasil

Alison dos Santos (Pinheiros-SP) confirmou o favoritismo e conquistou nesta sexta-feira (24), o título dos 400 metros rasos do Troféu Brasil de Atletismo, que está sendo disputado no Estádio Ícaro de Castro Mello, o Ibirapuera, em São Paulo.
Um dia após quebrar o recorde do campeonato, na semifinal, com 44seg76, ele venceu a final com 44seg60 e voltou a baixar a marca.
O segundo colocado foi Emerson Vieira do Nascimento (Associação dos Delegados de Polícia do Distrito Federal-DF), com 45seg52. Guilherme Orenhas (Instituto de Atletismo de Balneário Camboriú-SC) fechou o pódio com 45seg56.
Em São Paulo, Piu ainda vai disputar os 400 metros com barreiras.
Domínio do Pinheiros
Maior potência esportiva do Brasil, o Pinheiros segue dominando a competição. Nas provas já finalizadas nesta sexta, são cinco vitórias do clube paulista.
Némata Nikiema, que nasceu em Burkina Faso, fez 6m62cm e levou o ouro no salto em distância. Lissandra Campos (Associação de Pais e Amigos do Desporto de Araputanga-MT) foi prata com 6m39cm, 10 centímetros à frente de Vanessa Sena (Centro Olímpico-SP).
O time do Pinheiros venceu o revezamento misto 4 x 100 metros. Gabriel Garcia, Gabriela Mourão, Jorge Vides e Ana Cláudia Azevedo marcaram 41seg76, contra 42seg89 da União Catarinense de Atletismo (SC) e 43seg03, do Praia Clube (MG), que completaram o pódio.
Alencar Chagas Pereira ganhou o lançamento do martelo com 72m64cm. Allan Wolski, com 69m86cm, fechou a dobradinha pinheirense. Luís Gustavo da Silva (Instituto de Atletismo Balneário Camboriú-SC) fez 67m51cm e ficou com o terceiro lugar.
Nesta prova, Leanderson Ferreira Cardoso (Sogipa) fez 58m20cm terminou em sétimo lugar.
O Pinheiros ainda marcou duas dobradinhas nos 800 metros. No feminino, Mayara Leite venceu com 2min01seg67, seguida por Sabrina Pena com 2min03seg61. Flávia de Lima (Praia Clube-MG) completou o pódio com 2min04seg11.
A gaúcha Jaqueline Weber (Praia Clube-MG) foi a quinta colocada com 2min05seg94.
Entre os homens, o ouro foi de Eduardo Ribeiro com 1min46seg49, superando Leonardo de Jesus, que fez 1min47seg13, e Joelson Mesquita (Associação Petrolinense de Atletismo-PE), que 1min48seg00.