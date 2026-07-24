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Alison dos Santos volta a quebrar recorde nos 400 metros e é campeão do Troféu Brasil

Piu marcou 44seg60 e agora vai em busca do título nos 400 m com barreiras

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André Silva

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