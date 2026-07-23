Alison dos Santos quebra recorde nos 400 metros rasos do Troféu Brasil

Alison venceu com tranquilidade e tempo recorde. Ricardo Bufolin / Divulgação/EC Pinheiros

Sem disputar o Troféu Brasil de Atletismo desde 2019, Alison dos Santos (Pinheiros-SP) voltou a participar da principal competição do País nesta quinta-feira (23).

E mesmo sem disputar sua especialidade, os 400 metros com barreiras, Piu fez uma grande apresentação e estabeleceu um novo recorde do campeonato para os 400 metros rasos.

Alison venceu a primeira série semifinal com o tempo de 44seg76, superando a marca de 44seg82, estabelecida por Sanderlei Parrela em junho de 1999, no Rio de Janeiro.

— Começou. Estou animado e vamos para a próxima etapa que ainda tem mais — disse Alison, após a prova.

Na sexta-feira (24), às 14h50, ele vai disputar a final e terá como adversários Elias Oliveira dos Santos (Associação Brusquense de Atletismo-SC), Emerson Vieira do Nascimento (Associação dos Delegados de Polícia do Distrito Federal-DF), Vinícius Galeno (Centro de Atletismo Sobradinho-DF), Guilherme Orenhas e Tiago Lemes da Silva (Instituto de Atletismo de Balneário Camboriú-SC) e Lucas Carbalho e Jadson Lima (Pinheiros-SP).