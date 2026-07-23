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Alison dos Santos quebra recorde nos 400 metros rasos do Troféu Brasil

Piu registrou 44seg76, superando marca de Sanderlei Parrela que perdurava desde 1999

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André Silva

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