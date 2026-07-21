Alcaraz aparece na lista de inscritos para o Aberto dos Estados Unidos

Alcaraz esteve na final da Copa do Mundo. ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, afastado das quadras desde abril devido a uma lesão, consta na lista de inscritos divulgada nesta terça-feira (21) para o US Open, torneio do qual é o atual campeão.

Número três do mundo, Alcaraz perdeu dois dos três torneios de Grand Slam disputados até agora nesta temporada devido a uma lesão no punho direito.

O Aberto dos Estados Unidos, que será realizado de 30 de agosto a 13 de setembro em Nova York, é sua última oportunidade neste ano de ampliar sua coleção de troféus de 'majors'.

Na semana passada, Alcaraz também foi incluído na lista de inscritos para o Masters 1000 de Cincinnati (13 a 23 de agosto), evento que serve como preparação para o US Open.

O tenista espanhol, bicampeão do Aberto dos Estados Unidos, começou a temporada conquistando o tão aguardado título do Australian Open, o único dos quatro torneios de Grand Slam que ainda lhe faltava.

Sua sequência foi interrompida por uma lesão sofrida durante o torneio Conde de Godó, em Barcelona, o que o impediu de competir em Roland Garros e Wimbledon, onde o alemão Alexander Zverev e o italiano Jannik Sinner se sagraram campeões.

No último domingo, ele esteve presente na final da Copa do Mundo e foi um dos responsáveis por levar o troféu de campeão para o gramado, antes da cerimônia de encerramento.

Tanto Sinner quanto Zverev, primeiro e segundo colocados no ranking da ATP, também aparecem na lista de inscritos do US Open, assim como o sérvio Novak Djokovic.

A lista de inscritos do torneio feminino é liderada pela número um do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka, que tentará se tornar a primeira jogadora a conquistar três títulos consecutivos desde que Serena Williams o fez entre 2012 e 2014.