Alcaraz aparece na lista de inscritos do US Open e pode voltar ao circuito em agosto

Um dos principais nomes do circuito profissional de tênis está prestes a entrar em ação novamente. Atual campeão do torneio, Carlos Alcaraz, ausente das competições desde abril por causa de uma lesão no punho, teve a sua participação confirmada na lista de inscritos para disputar o US Open.

Atual número três do mundo, Alcaraz ficou de fora de dois torneios de Grand Slam nesta temporada para se tratar da contusão e voltar em plena forma. Sua última participação neste ano foi no ATP de Barcelona. Após vencer o finlandês Otto Virtanen por 2 sets a 0 na estreia, ele anunciou a desistência.

O Major dos Estados Unidos tem início programado para o dia 30 de agosto e vai até 13 de setembro. A lista dos participantes vai contar com os principais tenistas da atualidade. O italiano Jannik Sinner, líder do ranking, e o alemão Alexander Zverev, número dois da relação da ATP, também vão participar, assim como o veterano Novak Djokovic.

O brasileiro João Fonseca (28º) também vai marcar presença na competição. Aos 19 anos, ele vai fazer a sua segunda aparição no US Open. No ano passado, ele se despediu do US Open na segunda rodada, ao ser derrotado pelo tcheco Tomas Machac.