'Acompanhar estes jogadores é uma honra', diz Luis de la Fuente após título da Espanha

O técnico Luis de la Fuente, que conduziu a Espanha ao segundo título mundial de sua história, não conseguiu conter a emoção logo após a vitória sobre a Argentina (1 a 0) e, em suas primeiras declarações após a final deste domingo (19), falou repetidas vezes sobre o "orgulho" e a "honra" de comandar seu grupo de jogadores.

"Sinto muito orgulho desta geração de jogadores, que cresceu fiel a uma visão e dando forma a ela. São jogadores de talento excepcional, e é uma honra trabalhar com eles", declarou De La Fuente.

"Estou muito emocionado agora. Os jogadores me diziam: 'Mister, ganhamos tudo'. E é verdade. Eles são uma geração de jogadores que servem de exemplo para o esporte e para a juventude da Espanha. Juntos, somos mais fortes!", destacou o treinador.

Sobre a final, decidida por um gol de Ferran Torres na prorrogação, De la Fuente considerou o resultado "justo".

"O que tinha de acontecer, aconteceu. Foi justo a Espanha vencer hoje", opinou.

"O jogo deveria ter sido decidido antes. Grandes defesas de Dibu (Martínez, goleiro da Argentina) nos impediram de sair na frente mais cedo. Tivemos dificuldades mesmo com a vantagem numérica, é uma final de Copa do Mundo. No fim das contas, passamos por quatro ou cinco minutos de muita tensão", reconheceu.