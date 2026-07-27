Abel apoia Carlos Miguel após revés do Palmeiras para o Atlético-MG: 'Já nos ajudou muito'

Um misto de frustração e conformismo marcou o discurso do técnico Abel Ferreira após a derrota de 2 a 1 para o Atlético-MG, na noite deste domingo, no Nubank Park, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Em derrota marcada pela falha do goleiro Carlos Miguel, o treinador saiu em defesa do seu atleta.

"Ele já nos ajudou muito. O nosso goleiro tem condições de ser um dos melhores do Brasil e sabe disso. Foi o primeiro a assumir. Os erros fazem parte do futebol, mas não podem acontecer. Sabemos que não podemos eliminar as falhas, então temos que aprender com isso", afirmou o treinador.

Na partida, o lance que abriu o caminho para a vitória do time mineiro saiu de uma falha grotesca do goleiro Carlos Miguel. Ele se atrapalhou em uma bola defensável e soltou a bola nos pés do meio-campista Victor Hugo, que aproveitou o presente e, com um toque, fez 1 a 0 para o Atlético-MG no início do segundo tempo.

Já no segundo gol, o comandante português reclamou de uma postura coletiva errada, que culminou com uma demora na recomposição para conseguir impedir o avanço do Atlético-MG na jogada que determinou o resulado final do confronto.

Na conversa com os jornalistas, o treinador disse que o seu time foi melhor em campo e afirmou que os números não traduzem a realidade do que foi praticado no gramado do estádio palmeirense.

"Circunstâncias dos castigos. Jogamos melhor, tivemos as melhores oportunidades, mas o adversário foi mais eficaz. Se defendeu muito e com muitos. Nossos gols foram consentidos (falhas). Faz parte do futebol, mas não pode acontecer", afirmou.

Na prática, a derrota não provoca mudanças na posição da equipe paulista na classificação. O Palmeiras segue como líder isolado e contabiliza 44 pontos. O que muda neste cenário é a aproximação do vice-líder Flamengo. O time carioca empatou com o São Paulo no Rio e agora tem 38.

Visivelmente chateado pela derrota em casa, ele disse que agora todos precisam tirar lições do episódio que marcou o revés para o time mineiro.