À espera de Messi, Major League Soccer retorna com novas atrações

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Lewandowski é aposta de Chicago. KAMIL KRZACZYNSKI / AFP

Enquanto acompanha com orgulho a trajetória de Lionel Messi na Copa do Mundo, a Major League Soccer (MLS) retoma suas atividades, sem esperar o fim do torneio, apresentando duas grandes novidades: Robert Lewandowski e Antoine Griezmann.

O atacante polonês poderá fazer sua estreia nesta quinta-feira (16), na rodada de abertura, em que sua equipe, o Chicago Fire, recebe o Vancouver Whitecaps.

Em sua primeira aventura fora da Europa, Lewandowski enfrentará um velho conhecido: o alemão Thomas Müller, com quem dividiu o vestiário no Bayern de Munique.

Após quatro temporadas no Barcelona e prestes a completar 38 anos, Lewandowski busca aproveitar a reta final de sua carreira em uma liga de menor pressão, porém ainda competitiva, onde todos lutam pelo objetivo de destronar o Inter Miami de Messi.

Quase três décadas após conquistar seu único título da liga, o Chicago Fire teve um início forte na temporada regular. A equipe ocupa a terceira posição na Conferência Leste, com 26 pontos em 14 jogos, atrás apenas de Nashville (33 pontos) e Inter Miami (31).

No horizonte, surge a chance de brigar pelo primeiro troféu na Leagues Cup, torneio conjunto com a liga mexicana que começa em 4 de agosto, além de confrontos emocionantes contra o Inter Miami.

Um duelo entre Lewandowski e Messi poderá ocorrer no dia 9 de setembro, já que o argentino muito provavelmente perderá o primeiro confronto, marcado para 22 de julho.

Apenas três dias antes, a Argentina disputará a final da Copa do Mundo contra a Espanha em East Rutherford, nos arredores de Nova York, onde Messi e Rodrigo De Paul poderão entrar na seleta lista de jogadores da MLS que se sagraram campeões mundiais.

Até o momento, o único jogador a alcançar esse feito é seu companheiro de seleção Thiago Almada, que conquistou o título no Catar em 2022 enquanto defendia o Atlanta United.

"Nós assumimos daqui"

Griezmann estreou em amistoso. ALEX MENENDEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A MLS, composta por 27 times dos EUA e três do Canadá, suspendeu suas atividades em 24 de maio devido à Copa do Mundo realizada em solo americano, torneio para o qual a liga cedeu um número recorde de 45 jogadores.

Embora Messi tenha atraído a maior parte das atenções desse grupo, outros representantes também tiveram atuações de destaque, incluindo o paraguaio Miguel Almirón (Atlanta), o sul-africano Mbekezeli Mbokazi (Chicago) e o croata Petar Musa (Dallas).

A MLS busca aproveitar a atenção que o futebol tem recebido nos Estados Unidos no último mês e meio, um período com pouca concorrência de grandes ligas como a NFL e a NBA, que estão atualmente em período de intertemporada.

"Obrigado, mundo. Nós assumimos a partir daqui", declarou a MLS em um comercial que exibiu tanto superestrelas como Lionel Messi e Son Heung-Min quanto proprietários de clubes famosos, como David Beckham, Matthew McConaughey, Earvin 'Magic' Johnson e Kevin Durant.

Juntando-se a esse elenco de estrelas está Antoine Griezmann, que, assim como Lewandowski, chega após o fim da temporada do Campeonato Espanhol, tendo atuado pelo Atlético de Madrid.

O atacante francês de 35 anos, fã declarado de esportes e da cultura americana, escolheu como destino o Orlando City, clube que nunca chegou a uma final da MLS, mas já contou com grandes nomes como Kaká e Nani em seu elenco.

Griezmann não fará sua estreia oficial na rodada desta semana, que está dividida entre quatro jogos nesta quinta-feira e dois na sexta-feira, incluindo o dérbi entre Los Angeles FC e LA Galaxy.

O Orlando, atualmente em 12º lugar na Conferência Leste com 14 pontos, voltará a campo no dia 22 de julho contra o San Jose Earthquakes, na esperança de que Griezmann possa ajudar a equipe a garantir uma vaga nos playoffs.