Esportes

Contagem regressiva
Notícia

A dois anos dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, COI anuncia que 4 milhões de ingressos já foram vendidos

Mais de 4 milhões de ingressos vendidos antecipadamente, com opções populares a R$ 142 disponíveis até 22 de junho

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