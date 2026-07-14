A dois anos dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, COI anuncia que 4 milhões de ingressos já foram vendidos

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O Sofi Stadium será um dos placos da abertura. Eduardo Gabardo / Agência RBS

Os Jogos Olímpicos de Los Angeles começam daqui dois anos. A Cerimônia de Abertura está marcada para 14 de julho de 2028 em dois locais: o Los Angeles Memorial Coliseum, palco das edições olímpicas de 1932 e 1984, e o SoFi Stadium, que é o mais caro e moderno do mundo, e que na Copa do Mundo foi palco de oito partidas.

O Comitê Organizador de LA 2028 anunciou que mais de 4 milhões de ingressos já foram vendidos na primeira fase de comercialização, um resultado histórico alcançado mais de dois anos antes da Cerimônia de Abertura dos Jogos.

As vendas de ingressos, desta que é a segunda etapa, prosseguirão até o dia 22 de junho.

Os interessados devem se registrar para serem sorteados com o direito de comprar suas entradas. O Comitê Organizador confirma que os populares ingressos de US$ 28 (R$ 142,52), criados como símbolo dos Jogos de Los Angeles 2028, fazem parte da estratégia de venda destinada ao público em geral.

— A venda de ingressos para os Jogos Olímpicos de 2028 representa uma etapa crucial na construção deste grande evento, sendo fundamental para mobilizar uma audiência expressiva e engajada. Ter torcedores em Los Angeles é importante para garantir o apoio para nossas equipes brasileiras nas arenas — avalia o diretor geral do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Emanuel Rego.

Pacotes oficiais

Além da nova oportunidade para os fãs garantirem lugar nas competições, a campanha também amplia a divulgação dos pacotes oficiais de Hospitalidade Olímpica, reunindo ingressos e experiências exclusivas para quem deseja acompanhar os Jogos de maneira diferenciada, oferecidas pela plataforma On Location. Os pacotes podem ser acessados através de um banner no site oficial do Comitê Olímpico do Brasil (COB).