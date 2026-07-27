76ers oficializam LeBron James e mostram euforia por novo título: 'Ansiosos por esse capítulo'

LeBron James anunciou sua escolha para o fim da carreira na NBA na sexta-feira, mas somente nesta segunda foi oficializado no Philadelphia 76ers. Sem conquistar um título há 43 anos, desde a temporada de 1983, a franquia da Pensilvânia mostrou enorme empolgação com o fim do jejum no anúncio oficial do astro.

"O maior pontuador de todos os tempos da NBA e quatro vezes vencedor do prêmio de MVP se junta a uma das franquias mais tradicionais da liga", confirmou os 76ers, através do presidente de operações de basquete, Mike Gansey. Destacar as conquistas do astro, que continuará vestindo a camisa 23 com a qual fez história, foi a empolgada maneira encontrada para o anúncio de algo já certo desde sexta-feira.

"James, o maior pontuador da história da NBA com 43.440 pontos na carreira, também detém recordes com 21 seleções para o All-NBA (13 vezes para o Primeiro Time) e 22 indicações para o All-Star. Ele conquistou o prêmio de MVP das Finais da NBA em cada uma de suas quatro temporadas de campeonato (Miami - 2012, 2013; Cleveland - 2016; Los Angeles - 2020), tornando-se o primeiro jogador na história da NBA a ser nomeado MVP das Finais da NBA por três franquias diferentes."

Sócio-gerente da franquia, Josh Harris não se conteve ao falar da nova equipe montada com chegadas de peso pelo quarto anel da NBA. Além de LeBron James, Jaylen Brown, campeão com o Boston Celtics, também reforça o Philadelphia 76ers.

"É com grande entusiasmo que dou as boas-vindas a LeBron James no Philadelphia 76ers. Um dos maiores jogadores da história da NBA e um dos melhores atletas de todos os tempos. Suas conquistas são icônicas: quatro vezes campeão da NBA, quatro vezes MVP da NBA, quatro vezes MVP das Finais, três vezes medalhista de ouro olímpico, maior cestinha da história da NBA, um recorde de 22 seleções para o All-Star e 21 seleções para o All-NBA", disse Harris, sem segurar a ansiedade.

"Mal posso esperar para ver LeBron ao lado de Jaylen Brown, VJ Edgecombe, Joel Embiid, Tyrese Maxey e nosso talentoso elenco nesse trabalho para conquistarmos um campeonato para a Filadélfia. Para LeBron, sua mulher Savannah e a família James: somos gratos por terem escolhido os 76ers e estamos ansiosos por este próximo capítulo de sua carreira lendária. Bem-vindo aos 76ers!"

Único jogador na história da NBA a acumular pelo menos 10.000 pontos, 10.000 rebotes e 10.000 assistências, LeBron James tem médias de 26,8 pontos com 50,7% de aproveitamento nos arremessos, além de 7,5 rebotes, 7,4 assistências, 1,5 roubos de bola e 37,6 minutos em 1.622 jogos (1.620 como titular) ao longo de um recorde de 23 temporadas na NBA defendendo as cores de Cleveland Cavaliers, Miami Heat e Los Angeles Lakers.

"Não há dúvidas de que LeBron é um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos e não existem palavras para descrever o impacto que ele terá nesta organização", disse Gansey. "Tenho o prazer de conhecê-lo desde o ensino médio e testemunhei o alto nível de impacto que ele gerou em cada etapa de sua trajetória no basquete. Ele é um profissional completo, um competidor nato e um trabalhador incansável", seguiu.