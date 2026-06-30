Zverev perde set, mas avança à segunda rodada de Wimbledon

Campeão de Roland Garros no início do mês, o alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo, se classificou para a segunda rodada de Wimbledon ao derrotar o belga Alexander Blockx (36º) nesta segunda-feira.
Zverev fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (8-10), 7/6 (7-5) e 7/6 (7-0), em duas horas e 54 minutos.
Ambos os jogadores já haviam se enfrentado na semifinal do Masters 1000 de Madri, disputado no saibro no início de maio, onde o alemão de 29 anos venceu em sets diretos.
Na segunda rodada de Wimbledon, Zverev vai enfrentar o francês Valentin Royer (75º), que derrotou em quatro sets o britânico Harry Wendelken (202º), parciais de 4/6, 6/3, 6/3 e 6/3.
Confira outros resultados da 1ª rodada:
- Alex de Minaur (AUS) 7/6 (7-5), 6/1, 6/0 Román Burruchaga (ARG)
- Adrian Mannarino (FRA) 6/2, 6/4, 6/1 Titouan Droguet (FRA)
- Zachary Svajda (EUA) 6/1, 6/2, 6/4 Pablo Llamas Ruiz (ESP)
- Kamil Majchrzak (POL) 6/3, 7/5, 7/5 Alejandro Tabilo (CHI)
- Karen Khachanov (RUS) 6/3, 5/7, 6/3, 6/3 Billy Harris (GBR)
- Yannick Hanfmann (ALE) 6/7 (6-8), 7/6 (11-9), 6/2, 6/3 Giovanni Mpetshi Perricard (FRA)
- James Duckworth (AUS) 6/4, 4/6, 7/5, 6/4 Tallon Griekspoor (HOL)
- Jakub Menšík (CZE) 5/7, 6/3, 6/3 3/6, 7/6 (10-7) Toby Samuel (GBR)
- Grigor Dimitrov (BUL) 7/6 (7-4), 6/3, 7/5 Dane Dweeny (AUS)
- Arthur Fils (FRA) 7/5, 6/1, 6/3 Raphaël Collignon (BEL)
- Zizou Bergs (BEL) 6/2, 7/5, 4/6, 3/6, 6/3 Ugo Humbert (FRA)
- Jaime Faria (POR) 7/6 (7-3), 6/3, 6/7 (2-7), 6/3 Sho Shimabukuro (JAP)
- Taylor Fritz (EUA) 6/3, 6/4, 6/3 Dušan Lajović (SER)
- Patrick Kypson (EUA) 3/6, 6/1, 6/4, 6/4 Mackenzie McDonald (EUA)
- Gabriel Diallo (CAN) 1/6, 4/6, 7/6 (7-5), 6/3, 3/1, desistência Benjamin Bonzi (FRA)
- Lorenzo Sonego (ITA) 6/4, 6/4, 6/7(2-7), 7/6 (7-4) Tomás Etcheverry (ARG)
- Jan Choinski (GBR) 6/3, 7/5, 6/2 Vít Kopřiva (CZE)
- Kyrian Jacquet (FRA) 6/3, 6/4, 7/6 (7-2) Vilius Gubas (LTU)
- Alexander Bublik (CAZ) 4/6, 6/3, 6/7 (10-12), 6/3, 6/4 Thanasi Kokkinakis (AUS)
- Jiří Lehečka (CZE) 6/4, 6/2, 6/4 Alexei Popyrin (AUS)
- Quentin Halys (FRA) 3/6, 6/1, 7/6 (7-5), 6/3 Matteo Arnaldi (ITA)
- Marcos Giron (EUA) 4/6, 6/4, 7/5, 6/4 Corentin Moutet (FRA)
* AFP