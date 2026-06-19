Zverev enfrentará Fritz nas semifinais do ATP 500 de Halle

O alemão Alexander Zverev, número três do mundo e recém-campeão de Roland Garros, se classificou em casa, nesta sexta-feira (19), para as semifinais do ATP 500 de Halle.
O principal cabeça de chave venceu nas quartas de final com parciais de 7/6 (12-10) e 7/6 (7-2) o belga Raphaël Collignon (51º), que chegou ao quadro principal após passar pelas rodadas de qualificação.
Nas semis, Zverev enfrentará o estadunidense Taylor Fritz (9º), que levou a melhor sobre seu compatriota Ben Shelton (5º), para quem havia perdido no último domingo na final do ATP 250 de Stuttgart.
Desta vez, o duelo entre os tenistas dos EUA teve duração de duas horas e 45 minutos, e Fritz venceu com parciais de 6/7 (5-7), 7/6 (10-8) e 7/6 (7-3), após uma partida emocionante.
Zverev também decidiu em tie-break os dois sets que disputou e emendou a décima vitória consecutiva no circuito.
Sua última derrota ocorreu nas oitavas de final do Masters 1000 de Roma, em maio, quando caiu para o italiano Luciano Darderi (17º).
O russo Daniil Medvedev (7º), finalista em Halle em 2022 e 2025, acabou superado pelo alemão Daniel Altmaier (81º) por 2 a 1, parciais de 6/4, 6/7 (6-8) e 6/4 e na semifinal enfrentará o estadunidense Frances Tiafoe (26º), que superou o segundo favorito, o canadense Felix Auger-Aliassime (4º), de virada, parciais de 3/6, 6/3 e 7/6 (14-12).
* AFP