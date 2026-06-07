Zverev é campeão inédito de Roland Garros. Dimitar Dilkoff / AFP

Pela primeira vez na carreira, o alemão Alexander Zverev tornou-se campeão de Roland Garros. Em final inédita com ambos buscando a primeira conquista do Grand Slam, o alemão venceu o italiano Flavio Cobolli por 3 sets a 2, neste domingo (7), com parciais de 6/1, 4/6, 6/4, 6/6 (6/7) e 6/1.

Em sua segunda final de Roland Garros, Zverev espantou o fantasma da decisão de 2024, quando perdeu para o espanhol Carlos Alcaraz na final. O número três do mundo derrotou Cobolli, que disputou a sua primeira decisão do Grand Slam, em partida com mais de quatro horas de disputa.

Apesar da diferença em posições do ranking, o italiano soube usar a seu favor o fator final e equiparou o duelo. O tenista de 24 anos demonstrou poder de reação ao sair atrás do placar no primeiro e no terceiro set. Além disso, conseguiu conquistar o quarto set após uma longa disputa que foi para o tie-break.

No quinto e decisivo set, Zverev usou a experiência sobre o italiano, quebrou o serviço três vezes e se sagrou campeão de Roland Garros após derrotar o adversário por 6/1.

Duelo digno de final

Zverev iniciou a final com um 6/1 no primeiro set, aparentando que despacharia com facilidade o italiano. No entanto Cobolli mostrou reação e igualou no segundo set com 6/4.

O número três do ranking retomou a liderança da partida no terceiro set após um 6/4 e levou a expectativa de título para o quarto set.

Últimos sets emocionantes

No entanto, Cobolli tirou forças que ninguém imaginava e superou o alemão em um tie-break vencido por 7/5 e marcado por muitas vibrações após o último e decisivo ponto.