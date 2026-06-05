Zverev vence algoz de João Fonseca e vai à decisão em Roland Garros 

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Zverev tem apenas dois sets perdidos no torneio. JULIEN DE ROSA / AFP

Com um currículo invejável, dono de 24 títulos de simples, três de duplas e campeão olímpico em Tóquio, Alexander Zverev ainda busca sjua primeira conquista em um Grand Slam.

Após encarar Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, o alemão que viu surgirem Carlos Alcaraz e Jannik Sinner e nas últimas seis temporadas ou parou na semifinal ou ficou com o vice, como ocorreu em 2020 no US Open, em 2024 em Roland Garros e em 2025 no Australian Open.

Número 3 do ranking, o tenista de 29 anos vem confirmando o favoritismo que caiu em seu colo. Até agora, em seis jogos, apenas dois sets perdidos.

A campanha em Paris tem vitórias sobre jogadores de uma geração que chega com força, como o espanhol Rafael Jódar e o tcheco Jakub Menšík, nesta sexta-feira (5), na primeira das semifinais de Roland Garros, com parciais de 7/5, 6/2, 3/6 e 6/3, em três horas e um minuto.

O jogo

Zverev disputará sua quarta final de Grand Slam. JULIEN DE ROSA / AFP

Zverev usou de toda sua experiência para vencer o tcheco de 20 anos. No set inicial, após uma disputa equilibrada até o 10º game, o alemão finalmente conseguiu a quebra para marcar 6-5 e logo depois sacar para vencer a parcial por 7 a 5, após uma hora de jogo.

No segundo set, Zverev conseguiu a primeira quebra em 2-1 e abriu vantagem, sustentando seus games de serviço até obter mais um break, marcar 5-3 e voltar a sacar para anotat 6 a 3 e abrir dois sets de vantagem.

O terceiro set começou com os dois tenistas mantendo o serviço. Com 2-1 de vantagem, Menšík pediu atendimento médico e deixou a quadra acompanhado pelo fisioterapeuta. Aparentemente, o tcheco sentia um desconforto na região cervical.

Mas após ir ao vestiário o número 27 do mundo, que nas quartas superou João Fonseca, voltou bem e conseguiu quebrar o serviço de Zverev para marcar 4-2. Firme, o tcheco fechou em 6 a 3, com uma bela curtinha.

Mais experiente, o alemão que disputa um Grand Slam pela 41ª vez na carreira, e Roland Garros pela 11ª, confirmou o saque na largada do quarto ser e logo depois quebrou Menšík para abrir 3-0.

O alemão manteve o controle até o final e, sem novas quebras, fechou em 6 a 3 e remarcou um encontro com sua história.

Decisão