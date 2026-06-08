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"Zona Total" reúne análise, repercussão e o clima descontraído da Copa 

Programa vai ao ar das 15h às 17h no YouTube de Gaúcha Esportes, com repercussão em tempo real das partidas e dos assuntos mais comentados nas redes sociais

Zero Hora

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