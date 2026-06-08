"Zona Total" reúne análise, repercussão e o clima descontraído da Copa 

Os jogos da Copa ganham uma companhia especial no YouTube de Gaúcha Esportes com o Zona Total. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 15h às 17h, acompanhando em tempo real os principais acontecimentos da rodada.

Além da atualização dos principais lances e placares, o programa repercute os assuntos mais comentados das redes sociais e promove debates descontraídos sobre tudo o que acontece dentro e fora dos gramados.

Entre os destaques estão o quadro Seleção do Dia, em que os participantes montam o time ideal da rodada e elegem o melhor jogador, a surpresa e a decepção do dia, e o Bola na Rua, que leva o espírito irreverente do Bola nas Costas para desafios, interações e situações inusitadas pelas cidades da Copa.

O Zona Total conta com apresentação de Gordo Léo, Vini Moura, Arildo Palermo e participação de repórteres e comentaristas do Grupo RBS, além de convidados como Anderson Polga. Tudo isso com entradas ao vivo da equipe enviada à Copa nos Estados Unidos, México e Canadá.

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