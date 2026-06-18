Zagueiro holandês Van Hecke deixa Brighton e assina com Tottenham

O zagueiro holandês Jan Paul van Hecke, até agora no Brighton, assinou com outra equipe da primeira divisão inglesa, o Tottenham, em uma transferência estimada em 52 milhões de libras esterlinas (cerca de R$ 355 milhões na cotação atual), anunciou o clube londrino nesta quinta-feira (18).

Van Hecke, de 26 anos, voltará a trabalhar nos 'Spurs' com o técnico italiano Roberto De Zerbi, que o comandou por duas temporadas no Brighton.

De Zerbi tinha a contratação do holandês como uma de suas prioridades para a próxima temporada, como reforço para uma defesa que sofreu 122 gols nas duas últimas edições do Campeonato Inglês.

"É uma enorme honra me tornar jogador dos 'Spurs'. Quando você chega a um clube tão grande, está vivendo um sonho. Já construí uma ótima conexão com o treinador e estou ansioso para trabalhar com ele novamente", disse Van Hecke, citado em um comunicado.

O Tottenham esteve à beira do desastre na temporada passada, mas conseguiu se livrar do rebaixamento na última rodada.

Van Hecke chegará ao novo clube após a Copa do Mundo de 2026, que ele disputa com a seleção dos Países Baixos sob o comando de Ronald Koeman.

Ele jogou os 90 minutos de estreia da 'Oranje', um empate em 2 a 2 contra o Japão, pelo Grupo F.

Van Hecke é o terceiro reforço do Tottenham para a temporada 2026-2027, depois das chegadas do lateral-esquerdo escocês Andy Robertson e do zagueiro argentino Marcos Senesi, vindos de Liverpool e Bournemouth, respectivamente.