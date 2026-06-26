Yago Dora vence etapa de Saquarema e italiano assume liderança do ranking mundial de surfe

Yago Dora festeja vitória. Thiago Diz / WSL/Divulgação

A sexta etapa da Liga Mundial de Surfe (WSL) foi concluída nesta sexta-feira (26), em Saquarema, no Rio de Janeiro. Na final, o brasileiro Yago Dora derrotou o italiano Leonardo Fioravanti por 15.00 a 13.17 e garantiu os 10 mil pontos destinados ao campeão.

— É incrível aqui (Saquarema). Não é segredo que eu amo este lugar. É inacreditável ver tanta gente aqui, mesmo com a chuva e o mau tempo; sou muito grato por essa energia — disse Yago Dora, após a vitória.

Atual campeão mundial, o surfista de 30 anos fez questão de agradecer o apoio do público.

— Isso me deu um gás, depois de eu ter imaginado que a praia estaria vazia hoje. Eu torcia por uma grande multidão, e eles realmente compareceram. É muito especial aqui, e adoro surfar diante desse público. Isso alimenta minha garra; assim que desci para a praia e os vi, soube que precisava conquistar essa vitória para eles. Eles merecem — completou.

Com o resultado, Yago Dora subiu da quarta para a terceira posição no ranking, com 32.950 pontos. Já Fioravanti superou o brasileiro Ítalo Ferreira e passou a liderar com 33.930 contra 33.845 do campeão olímpico de Tóquio.

A lista dos seis primeiros tem mais três brasileiros: Gabriel Medina, Miguel Pupo e Samuel Pupo.

Feminino

Thiago Diz / WSL/Divulgação

Na disputa feminina, a estadunidense Sawyer Lindblad superou a francesa Tya Zebrowski por 7.67 a 6.10 e conquistou sua primeira vitória na WSL.

Com o título em Saquarema, a surfista de 20 anos saltou da sexta para a terceira posição com 32.970 pontos, ficando a 520 da havaiana Carissa Moore, segunda. A líder é Gabriela Bryan, também do Havaí, com 35.065 pontos.

A brasileira Luana Silva segue na quarta colocação com 31.835 pontos. A australiana Molly Picklum fecha o top 5.

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