Wembanyama diz que Spurs ainda estão assimilando vitória sobre Oklahoma City Thunder

O astro francês Victor Wembanyama reconheceu nesta terça-feira (2) que o San Antonio Spurs ainda precisa "voltar à realidade" e deixar para trás a euforia após a vitória sobre o Oklahoma City Thunder, um triunfo que impulsionou a equipe rumo às finais da NBA, que terão início na quarta-feira.

Em sua terceira temporada na NBA, o pivô de 2,24 metros de altura liderou os Spurs até as finais contra o New York Knicks em sua primeira participação nos playoffs e conseguiu esse feito de maneira espetacular, destronando o Thunder, atual campeão da liga, em um dramático Jogo 7.

"É uma emoção que eu não sentia há muito tempo. Nem sei há quanto tempo", disse Wembanyama nesta terça. "Ainda precisamos voltar à realidade e perceber que ainda não fizemos a parte mais difícil".

O francês de 22 anos foi a primeira escolha geral do San Antonio no Draft de 2023 e está no caminho para se tornar o novo rosto da NBA, no nível de Michael Jordan e LeBron James no auge de suas carreiras.

'Wemby' lança um olhar de soslaio para os cinco estandartes de campeão do San Antonio pendurados no teto de sua arena, referentes aos títulos de 1999, 2003, 2005, 2007 e 2014, momentos em que a franquia celebrou lendas como o técnico Gregg Popovich (atualmente presidente dos Spurs) e estrelas como Tim Duncan, David Robinson, o francês Tony Parker e o argentino Manu Ginóbili.

Do outro lado da quadra, Wembanyama enfrentará uma equipe dos Knicks sedenta por vitória, em busca de seu primeiro título da NBA desde 1973.

"Eles são um grande time, repleto de jogadores experientes (...) Na minha opinião, eles estão exatamente onde merecem estar, e cada um deles estará absolutamente determinado a vencer", observou o astro, que foi eleito o Novato do Ano de 2024 e escolhido por unanimidade como o Jogador Defensivo do Ano nesta temporada, após liderar a liga em tocos pelo terceiro ano consecutivo.