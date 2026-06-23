'Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para me recuperar', diz Raphinha

Lesionado, Raphinha prometeu "fazer de tudo" para se recuperar a tempo e voltar a jogar pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, na América do Norte, onde o Brasil busca o hexacampeonato.

O atacante do Barcelona, de 29 anos, deixou o campo aos 40 minutos da partida de sexta-feira contra o Haiti, vencida pelo Brasil por 3 a 0, na Filadélfia, após sofrer uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita.

"Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para me recuperar e voltar o mais rápido possível", publicou Raphinha em suas redes sociais.

"Quero estar ao lado dos meus companheiros, lutar pelos nossos objetivos e seguir dando tudo de mim para honrar essa camisa e levar alegria ao torcedor brasileiro", acrescentou o jogador em uma mensagem no Instagram.

Raphinha foi titular contra o Haiti, assim como havia sido na estreia da equipe na Copa do Mundo, um empate em 1 a 1 com o Marrocos, pelo Grupo C.

A Seleção Brasileira vai enfrentar a Escócia em Miami, na quarta-feira, no encerramento da fase de grupos.

Brasil e Marrocos lideram o grupo com quatro pontos cada, seguidos pela Escócia. O lanterna Haiti ainda não pontuou.