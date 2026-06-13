Vitinha destaca 'qualidade' de Portugal, mas descarta favoritismo na Copa

O meio-campista Vitinha destacou neste sábado (13) a qualidade da seleção de Portugal, que colocou entre as candidatas ao título, mas descartou o rótulo de favorita na Copa do Mundo de 2026.

"Nós realmente sabemos que temos grande qualidade, com muito talento e jogadores em grandes clubes (...), mas isso não vale nada no papel", declarou o jogador do Paris Saint-Germain em entrevista coletiva em Palm Beach, na Flórida, onde a delegação portuguesa está concentrada.

"Diria que somos candidatos, sem dúvida, uma seleção muito forte, mas favoritos não", acrescentou Vitinha minutos antes do primeiro treino da equipe em seu campo de base nos Estados Unidos.

O meio-campista, um dos jogadores mais importantes da seleção portuguesa, disse que se sente "muito bem, fisicamente e mentalmente" após uma longa temporada que terminou com o segundo título consecutivo do PSG na Liga dos Campeões.

E destacou a importância de seu treinador no clube, o espanhol Luis Enrique, a quem atribui sua "grande mudança" como jogador, desde que chegou à equipe da capital francesa.

Em relação ao astro de Portugal, Cristiano Ronaldo, Vitinha destacou sua liderança, seu comprometimento total e sua influência no grupo.

A seleção portuguesa estreia na Copa do Mundo no dia 17 de junho (quarta-feira), em Houston, contra a República Democrática do Congo, pelo grupo K, que também conta com Uzbequistão e Colômbia.