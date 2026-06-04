Victoria Mboko confirma que fará dupla com Serena Williams no torneio de Queen's

A tenista canadense Victoria Mboko, de 19 anos, confirmou nesta quinta-feira (4) que será a parceira de duplas da lendária Serena Williams na próxima semana, no torneio Queen's, marcando o retorno da tenista americana às competições aos 44 anos de idade.

Serena, ausente do circuito desde setembro de 2022 e ex-número 1 do mundo, anunciou na segunda-feira seu retorno às quadras para o torneio londrino disputado na grama.

A imprensa já havia noticiado que Mboko, vinte e cinco anos mais jovem que ela, seria sua parceira na chave de duplas, fato que a canadense agora confirmou.

"A Rainha está de volta", escreveu Mboko em sua conta no Instagram, publicando também uma foto ao lado de Serena Williams durante um treino.

"É uma honra compartilhar a quadra nesta semana com uma das maiores atletas de todos os tempos. Estou ainda mais empolgada com a perspectiva de jogarmos duplas juntas", acrescentou a tenista, que ocupa atualmente a 133ª posição no ranking de duplas e a nona no de simples.

Serena Williams, vencedora de 73 títulos de simples e 23 de duplas ao longo de sua carreira, não disputava partidas pelo circuito WTA desde que foi eliminada na terceira rodada do US Open, em setembro de 2022.