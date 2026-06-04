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Victoria Barros vence sul-coreana e Brasil é semifinalista do juvenil feminino de Roland Garros após 39 anos

Victoria Barros venceu Lee Ha-eum e enfrenta a chinesa Sun Xinran, número 2 do ranking juvenil mundial.

André Silva

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