Victoria Barros vence sul-coreana e Brasil é semifinalista do juvenil feminino de Roland Garros após 39 anos

Victoria busca título inédito para o Brasil. Mouratoglou Tennis Academy / Divulgação

A potiguar Victoria Barros está classificada para as semifinais da chave juvenil feminina de Roland Garros.

Nesta quinta-feira (4), ela derrotou a sul-coreana Lee Ha-eum por 2 sets a 1, de virada, parciais de 2/6, 6/1 e 6/4, em duas horas oito minutos de partida.

Terceira cabeça de chave do torneio, Victoria iguala o resultado de Andrea Vieira, semifinalista juvenil em 1987 em Paris. Hoje comentarista dos canais ESPN, ela acabou derrotada pela tcheca Jana Pospíšilová.

A próxima adversária da brasileira de 16 anos será a chinesa Sun Xinran, 15, que eliminou a sérvia Anastasija Cvetković por fáceis 2 a 0, parciais de 6/0 e 6/2, em apenas 56 minutos de jogo.

Número 2 do ranking da categoria, Xinran tem 10 títulos juvenis, sendo três deles nesta temporada.

Este será o segundo confronto entre elas. No anterior, em 2025, na semifinal do J500 de Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, a chinesa venceu em sets diretos.

A outra vaga na decisão será disputada entre a russa Alisa Oktiabreva, 17, e a tcheca Jana Kovačková, de 15 anos.

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