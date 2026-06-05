Victória Barros perde para chinesa e se despede na semifinal juvenil de Roland Garros

A brasileira Victória Barros foi eliminada, nesta sexta-feira (5), nas semifinais femininas do torneio juvenil de Roland Garros.
Número 3 do ranking mundial da categoria, ela acabou dominada pela chinesa Sun Xinran, que é a segunda na classificação até 18 anos, por 2 a 0, parciais de 6/2 e 6/3, em uma hora e 13 minutos.
Com a derrota, Victória se despede de Paris igualando a campanha de Andrea Vieira, semifinalista juvenil em 1987. Hoje comentarista dos canais ESPN, ela acabou derrotada pela tcheca Jana Pospíšilová.
Erros definem semifinal
A semifinal não teve o equilíbrio que se imaginava e a asiática sempre teve o jogo sob controle.
No set inicial, Xinran conseguiu duas quebras de saque, no segundo e quarto games, e abriu 4-0. Barros ainda devolceu uma, e encostou 2-4, mas logo depois a chinesa confirmou o serviço e com mais uma quebra fechou em 6 a 2, aproveitando os 21 erros não forçados da potiguar.
Sun Xinran manteve o bom jogo de fundo, com algumas variações de golpes, especialmente algumas "curtinhas" que incomodaram a brasileira, que até largou melhor e fez 2-0, no segundo set, mas logo depois tomou a virada em 3-2 e ainda sofreu um break em 5-3, antes da chinesa sacar para o jogo.
Em toda a partida, Victória Barros cometeu 36 erros não foçrados contra 18, anotou um winner (bola vencedora) a mais (18 a 17) e teve aproveitamento inferior a 40% nos pontos disputados quando a adversára sacou.
Na decisão, Sun Xinran vai enfrentar a russa Alisa Oktiabreva, que venceu a tcheca Jana Kovačková, de virada, parciais de 5/7, 6/4 e 6/3.
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