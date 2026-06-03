Victoria Barros garante vaga nas quartas de final do juvenil de Roland Garros

A brasileira Victória Barros está classificada para as quartas de final do torneio juvenil feminino de Roland Garros.
Nesta quarta-feira (3), a terceira favorita ao título do Grand Slam francês derrotou a tcheca Denisa Žoldáková por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 0/6 e 6/3, em jogo que teve uma hora e 32 minutos.
O próximo confronto da potiguar de 16 anos e que é a número 4 do ranking mundial da categoria será contra a sul-coreana Lee Ha-eum, de 17 e 44ª do mundo, que eliminou a russa Mariia Makarova (14ª) por 6/3 e 7/6 (10-8).
A campanha em Paris faz Victória Barros igualar um feito que apenas três brasileiras conseguiram no torneio juvenil francês. Andrea Vieira foi semifinalista em 1987; Gisele Miró chegou às quartas em 1986; e a gaúcha Niege Dias, em 1984, também foi quadrifinalista.
Victória também vence nas duplas
O dia foi positivo para Victória Barros que também avançou nas duplas, onde ao lado da espanhola Paola Piñera Celorio forma a parceria número 1 do torneio.
Nesta quarta, elas precisaram de apenas 62 minutos para anotar 6/3 e 6/2 e vencer a dupla da russa Ekaterina Dotsenko e da italiana Ilary Pistola.
Pelas quartas de final de duplas, Victória Barros e Paola Piñera Celorio vão enfrentar as estadunidenses Jordyn Hazelitt e Welles Newman, cabeças 8, que eliminaram a gaúcha Pietra Rívoli e a sul-coreana Jeong Ui-su por 2 a 0 (6/4 e 6/3).
Naná leva virada de parceira de duplas
A decepção brasileira nesta quarta ficou por conta de Naná Silva, que perdeu de virada para a espanhola Charo Esquiva Bañuls, que é sua parceira nas duplas, com parciais de 2/6, 6/2 e 6/4, sendo que a paulista liderou o terceiro set em 4-2.
E logo depois, Naná e Esquiva Bañuls voltaram à quadra para jogar a segunda rodada de duplas e acabaram eliminadas pela sueca Lea Nilsson britânica Hollie Smart, que marcaram 7/6 (7-2), 6/7 (4-7) e 10-4.