Victoria Barros e Pedro Chabalgoity estreiam com vitória no juvenil de Roland Garros

Victoria Barros está no top 5 do rabking juvenil. Daniel Kopatsch / Divulgação/ITF

João Fonseca não foi o único jovem brasileiro a triunfar em Roland Garros no domingo (31). Antes do carioca de 19 anos se garantir entre os oito melhores da chave principal, os adolescentes Victoria Barros e Pedro Chabalgoity estrearam com vitória, no torneio juvenil.

Número 4 do ranking da categoria, a potiguar Victoria, de 16, derrotou a a letã Adelina Lacinova, de 18 anos e 35ª do mundo, por 6/3 e 6/2, e passou à segunda fase, onde vai enfrentar a argentina Luna María Cinalli, que fez 6/4 e 6/4 sobre a britânica Hollie Smart.

Já Chabalgoity, de 18 anos e 38º do ranking juvenil, bateu o australiano vindo do quali Mustafa Ege Sik (60º), por 6/3 e 7/5.

— Foi uma partida difícil contra o Mustafa porque ele é um jogador muito rápido. Eu estava um pouco nervoso porque, na primeira rodada, claro, eu queria ganhar e ele também, então saquei para o jogo em 5-4 e senti a pressão, mas continuei concentrado e venci a partida — disse o brasileiro após o jogo.

Na segunda rodada, ele vai encarar o vice-campeão do Australian Open juvenil, o estadunidense Keaton Hance, sexto favorito, que eliminou o russo Marat Salbiev por 2 a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/1.

Derrota brasileira

Outra brasileira em Paris é a paranaense Eduarda Gomes, de apenas 13 anos e que recebeu convite após o título do Roland Garros Junior Series, em São Paulo.

A tenista que ocupa o 367º lugar da categoria perdeu da ucraniana Sofiia Bielinska, de 14 anos e 59ª do mundo, por 6/3 e 7/6 (7-2), e que agora vai desafiar a espanhola Paola Piñera Celorio, 11ª cabeça de chave.

Estreias na segunda-feira

A primeira rodada da chave juvenil prossegue na segunda-feira (1º), com mais três brasileiros em quadra. O goiano Guto Miguel, principal favorito ao título, enfrenta o japonês Hyu Kawanishi, enquanto o mato-grossense Leonardo Storck estreia contra o francês Pablo Pradat.