Victor Moreno fica entre os dez melhores na Copa do Mundo de águas abertas

Victor Moreno fez sua temporada de estreia no circuito internacional. Satiro Sodré / Divulgação/SSPress/CBDA

O nadador Victor Moreno, do Grêmio Náutico União, terminou na 10ª colocação na prova de 10 km da quarta etapa da Copa do Mundo de Águas Abertas, realizada em Setúbal, Portugal.

Campeão sul-americano juvenil de 2025, o atleta nascido em Brasília, completou a prova em uma hora, 43 minutos e 37 segundos, garantindo um lugar entre os 10 primeiros pela segunda vez na carreira.

Em sua primeira temporada no circuito internacional, Moreno já havia terminado em 10º em Ibiza, na Espanha, e em 16º no Golfo de Aranci, na Itália.

Na classificação geral da Copa do Mundo, Victor Moreno foi o 16º colocado com um total de 650 pontos.

Outro nadador do Grêmio Náutico União, Matheus Melecchi foi o 16º em Setúbal. Ele fechou os 10 km em uma hora, 44 minutos e 25 segundos. Com 424 pontos, ele foi o 23º no ranking do ano.

Vencedor de duas das quatro etapas, o húngaro David Bethlem garantiu o título da Copa do Mundo. Em Portugal, ele foi o primeiro colocado com uma hora, 43 minutos e 23 segundos, duperado os franceses Sacha Velly e Marc-Antoine Olivier, que chegaram um e cinco segundos depois.

Australiana faz 100%

Moesha Johnson venceu todas as etapas da temporada. World Aquatics / Divulgação

Na disputa feminina, a australiana Moesha Johnson mostrou que hoje é o grande nome da prova.

Vice-campeã olímpica em Paris e atual campeã mundial dos 10 km e 5 km, ela foi campeã da temporada com 100% de aproveitamento. Em Setúbal, necessitou de duas horas, oito minutos e 12 segundos para vencer a prova.

As húngaras Bettina Fabian e Viktoria Mihalyvari Farkas completaram o pódio.

O Brasil não teve representantes nas quatro etapas da competição.

Sprint

Nas provas sprint de 3 km, Moesha Johnson venceu no feminino e o alemão Oliver Klemet ganhou no masculino.