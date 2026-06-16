Venus e Serena Williams disputarão juntas em duplas em Wimbledon

Serena e Venus Williams foram convidadas pelos organizadores de Wimbledon, nesta terça-feira (16), a disputarem juntas a chave de duplas na grama do Grand Slam londrino.

As irmãs, que retomaram suas carreiras após pausas, conquistaram 14 títulos de Grand Slam em duplas. Ambas venceram Wimbledon nesta modalidade em seis ocasiões, a última delas em 2016.

Embora Venus, prestes a completar 46 anos, tenha disputado algumas partidas no simples desde seu retorno ao circuito, sua irmã mais nova até então voltou a jogar apenas em duplas.

Ao lado de Victoria Mboko em Queen's, Serena Williams, de 44 anos, venceu uma rodada antes de ser obrigada a abandonar o torneio devido a uma lesão da canadense.

A vencedora de 23 títulos de Grand Slam em simples está prevista para iniciar nesta terça-feira seu segundo torneio desde o retorno, ao lado da tcheca Karolina Muchova, no WTA 500 de Berlim.

Surpresa como finalista de Roland Garros quando estava fora do top 100, a polonesa Maja Chwalinska também recebeu um convite para entrar diretamente na chave principal de simples feminina.

Na chave masculina, o suíço Stan Wawrinka também recebeu um "wild card" para disputar pela última vez o único torneio de Grand Slam que não conquistou antes de se aposentar ao final da temporada.

Nas duplas, Alexander Bublik e Nick Kyrgios foram convidados pelos organizadores.