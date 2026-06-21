Velocista de 17 anos lidera, e Brasil encerra Ibero-Americano sub-20 de Atletismo com 26 medalhas

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Hakelly terminou o evento com quatro medalhas. Sebastian Lasquera / Atletismo Sudamericano

A velocista Hakelly Maximiano, de 17 anos, foi o grande nome do Brasil na primeira edição do Campeonato Iber-Americano de Atletismo sub-20, disputado em Lima, no Peru.

Hakelly terminou o evento com quatro medalhas, dois ouros individuais (100 m e 200 m) e duas pratas em revezamentos (4x100 m feminino e misto).

Neste domingo, ela venceu os 200 metros, com o tempo de 23seg47, e foi prata com a equipe do revezamento 4x100 metros misto, prova que estreará no programa olímpico em Los Angeles-2028.

Hakelly fechou o revezamento, que foi composto por Michael Araújo Cruz , Victória Campos de Almeida e Jean Augusto da Silva Castro. No total, a equipe fez 44seg07.

Ela já havia sido campeã dos 100 metros, com o tempo de 11seg39, e prata com a equipe feminina do revezamento 4x100 metros, que fez 46seg51 na prova.

Confira todas as medalhas do Brasil no Ibero-Americano sub-20:

Odair de Aguar Jr venceu os 110 m com barreiras. Sebastian Lasquera / Atletismo Sudamericano

Ouro:

Hakelly Maximiano – 100 metros – 11seg39

Hakelly Maximiano – 200 metros – 23seg47

Alessandro Borges Soares - arremesso do peso- 19m89cm

Kayo Martins - salto em distância - 7m52cm

Kayo Martins, Jean Augusto da Silva Castro, Pedro Nunes de Araújo e Michael Cruz Araújo - Revezamento 4x100 m masculino - 41seg13

Odair de Aguiar Júnior - 110 m com barreiras - 13seg29

Maria Clara de Oliveira - salto em altura - 1m74cm

Prata

Pietro Pereira Silva - lançamento do dardo - 65m97cm

Michael Cruz Araújo – 100 metros - 10seg429

Kimberly de Souza - lançamento do martelo - 58m63cm

Karine Martins, Victória Campos, Beatriz Monteiro e Hakelly Maximiniano - Revezamento 4x100 m - 46.51

Beatriz Monteiro Silva - 100 m com barreiras - 13seg96

Lucas Rosa - 400 m com barreiras - 50seg82

Kauan Batista - salto com vara - 4m60cm

Michael Cruz Araújo, Victória Campos , Jean Augusto da Silva Castro e Hakelly Maximiano - 4x100 metros misto - 44seg07

Julia de Gruttola Aere - heptatlo - 4.743 pontos

Bronze