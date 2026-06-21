Velocista de 17 anos lidera, e Brasil encerra Ibero-Americano sub-20 de Atletismo com 26 medalhas

A velocista Hakelly Maximiano, de 17 anos, foi o grande nome do Brasil na primeira edição do Campeonato Iber-Americano de Atletismo sub-20, disputado em Lima, no Peru.
Hakelly terminou o evento com quatro medalhas, dois ouros individuais (100 m e 200 m) e duas pratas em revezamentos (4x100 m feminino e misto).
Neste domingo, ela venceu os 200 metros, com o tempo de 23seg47, e foi prata com a equipe do revezamento 4x100 metros misto, prova que estreará no programa olímpico em Los Angeles-2028.
Hakelly fechou o revezamento, que foi composto por Michael Araújo Cruz , Victória Campos de Almeida e Jean Augusto da Silva Castro. No total, a equipe fez 44seg07.
Ela já havia sido campeã dos 100 metros, com o tempo de 11seg39, e prata com a equipe feminina do revezamento 4x100 metros, que fez 46seg51 na prova.
Confira todas as medalhas do Brasil no Ibero-Americano sub-20:
Ouro:
- Hakelly Maximiano – 100 metros – 11seg39
- Hakelly Maximiano – 200 metros – 23seg47
- Alessandro Borges Soares - arremesso do peso- 19m89cm
- Kayo Martins - salto em distância - 7m52cm
- Kayo Martins, Jean Augusto da Silva Castro, Pedro Nunes de Araújo e Michael Cruz Araújo - Revezamento 4x100 m masculino - 41seg13
- Odair de Aguiar Júnior - 110 m com barreiras - 13seg29
- Maria Clara de Oliveira - salto em altura - 1m74cm
Prata
- Pietro Pereira Silva - lançamento do dardo - 65m97cm
- Michael Cruz Araújo – 100 metros - 10seg429
- Kimberly de Souza - lançamento do martelo - 58m63cm
- Karine Martins, Victória Campos, Beatriz Monteiro e Hakelly Maximiniano - Revezamento 4x100 m - 46.51
- Beatriz Monteiro Silva - 100 m com barreiras - 13seg96
- Lucas Rosa - 400 m com barreiras - 50seg82
- Kauan Batista - salto com vara - 4m60cm
- Michael Cruz Araújo, Victória Campos , Jean Augusto da Silva Castro e Hakelly Maximiano - 4x100 metros misto - 44seg07
- Julia de Gruttola Aere - heptatlo - 4.743 pontos
Bronze
- Sara Custódio de Almeida – lançamento do dardo - 48m22cm
- Nicolas Izidoro da Silva- salto triplo - 15m80cm
- Karine Martins – salto triplo - 13m02cm
- Jean Augusto da Silva Castro – 100 metros - 10seg51
- Edimara Alves de Jesus - arremesso do peso - 14m78cm
- Maria Clara Belmonte - salto em altura - 1m68cm
- Wilton dos Santos Souza Junior - 400 m com barreiras - 51seg93
- Nicole Herdy Faria - 3.000 m com obstáculos - 10min45seg21
- Camila Jessie de Campos - 800 metros - 2min10seg72
- Beatriz Souza Aranha - heptatlo - 4.622 pontos