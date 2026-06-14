Vekic derruba Raducanu e é campeã do WTA 500 de Queen's

A tenista croata Donna Vekic, número 76 do mundo, conquistou neste domingo (14) o WTA 500 de Queen's, disputado na grama, ao derrotar na final a britânica Emma Raducanu (N.42).

Com direito a "pneu", Vekic fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-0 e 7-6 (8/6), em uma hora e 48 minutos.

Com este troféu, a jogadora de 29 anos conquista o título mais importante de sua carreira, após vencer três WTA 250.

Ela também foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Vekic, que entrou na chave principal como "lucky loser", dominou o primeiro set da final, mas precisou se esforçar para decidir a partida no tie-break da segunda parcial.

Raducanu, de 23 anos, ficou com a decepção de não vencer jogando em casa e continua com apenas um título em seu currículo, justamente um Grand Slam: o US Open, que ela venceu em 2021, aos 18 anos, quando era desconhecida do grande público.

Este ano, a tenista britânica já havia disputado e perdido outra final, no WTA 250 de Cluj, contra a romena Sorana Cirstea.

Neste domingo, Raducanu foi prejudicada por um problema físico na coxa esquerda, após uma semana que a recolocou sob os holofotes no circuito.