Van Dijk diz que eliminação da Copa do Mundo é o momento mais difícil para um jogador

Após a derrota dos Países Baixos para o Marrocos na disputa de pênaltis, o capitão Virgil van Dijk admitiu, nesta terça-feira (30), que ser eliminado de uma Copa do Mundo é o momento mais difícil para um jogador de futebol.

"Sim, é", disse o zagueiro do Liverpool, após a segunda eliminação consecutiva da seleção holandesa nos pênaltis. A anterior havia ocorrido nas quartas de final contra a Argentina, na Copa de 2022, no Catar.

A eliminação da seleção holandesa na Copa do Mundo de 2026 foi ainda mais precoce, ocorrendo em uma partida da fase de 16-avos contra o Marrocos, em Monterrey.

Após um empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, período em que os marroquinos tiveram melhores chances de vencer o jogo, a equipe norte-africana levou a melhor por 3 a 2 em uma disputa de pênaltis desastrosa para a Holanda, que desperdiçou três cobranças.

"Treinamos muito para isso e, no final, fomos eliminados", lamentou Van Dijk. "Agora quero ir ao vestiário para consolar meus companheiros. Meus pensamentos estão voltados apenas para eles".