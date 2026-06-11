"Vamos dar tudo", garante Son antes da estreia da Coreia do Sul na Copa contra a República Tcheca

O capitão da Coreia do Sul, Son Heung-min, disse nesta quarta-feira (10) que seus companheiros de equipe estavam tão empolgados para a estreia na Copa do Mundo contra a República Tcheca que ele conseguia "perceber isso no olhar deles".

Son liderará sua equipe nesta quinta-feira (11), na segunda partida do torneio, logo após o jogo de abertura entre o México, um dos países-sede, e a África do Sul.

"O pessoal está muito empolgados para esta partida. Na verdade, eu preciso até acalmá-los", disse Son na coletiva de imprensa pré-jogo em Guadalajara.

"Espero que nosso trabalho duro renda frutos, e acho que realmente merecemos isso. A energia é incrível, e consigo perceber isso no olhar dos meus companheiros", afirmou o astro.

"Cada jogo de Copa do Mundo é tão importante que, como jogador, você daria a vida por ele. Amanhã, vamos dar tudo o que temos e muito mais", acrescentou.

Son, ex-astro do Tottenham e hoje com 33 anos, chega à sua quarta, e possivelmente última, Copa do Mundo após uma má temporada em seu novo clube, o Los Angeles FC, onde marcou apenas dois gols.

Ele afirmou que seu entusiasmo pelo maior evento do futebol mundial nunca diminuiu.

"Minha mentalidade é a mesma, seja na minha primeira ou na última Copa do Mundo. Me sinto como uma criança novamente", declarou o atacante.

"Nunca disse que este é o meu último Mundial. O mais importante é fazer o meu trabalho. As pessoas podem dizer o que quiserem. Eu escolherei meu caminho com sabedoria".

A Coreia do Sul vai enfrentar o México em 18 de junho e, depois, a África do Sul no dia 24 de junho, em sua última partida pelo Grupo A.