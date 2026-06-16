Uruguai empata com Arábia Saudita (1-1) em sua estreia na Copa do Mundo

O Uruguai empatou em 1 a 1 com a Arábia Saudita em sua estreia na Copa do Mundo de 2026, na América do Norte, pelo Grupo H, que mais cedo teve outro empate, entre Espanha e Cabo Verde (0-0).

Os sauditas silenciaram a grande torcida uruguaia no Hard Rock Stadium, em Miami, quando abriram o placar com um gol do zagueiro Abdulelah Al Amri no fim do primeiro tempo (41').

Um gol do ponta Maximiliano Araújo na reta final da partida (80') em meio a uma forte pressão uruguaia, aumentou as esperanças de virada para a seleção sul-americana, mas uma atuação brilhante do goleiro saudita Mohamed Al Owaiss garantiu o empate para sua equipe.

Após o empate sem gols da Espanha contra Cabo Verde, o Uruguai parecia determinado a provar uma máxima do futebol: estreia em Copa do Mundo nunca é fácil.

Os jogadores comandados pelo técnico Marcelo Bielsa pagaram um preço alto por um primeiro tempo fraco, no qual pareceram quase irreconhecíveis. Foram imprecisos, lentos e, acima de tudo, sem intensidade.

Do outro lado, a Arábia Saudita, mantendo uma formação defensiva compacta, conseguiu se fechar na defesa e aproveitar nos últimos dez minutos do primeiro tempo, ameaçando virar o grupo de cabeça para baixo.

Após o intervalo, um Uruguai muito mais parecido com o seu futebol habitual voltou com agressividade, submetendo os adversários a um cerco implacável.

O atacante Matías Viñas tentou a sorte repetidamente, sem sucesso, auxiliado pelo ponta Agustín Canobbio, que substituiu um apagado Darwin Núñez.

A Celeste atacou tanto pelo chão quanto pelo ar. Após Araújo aproveitar um rebote de uma cabeçada de Viñas para deixar tudo igual no placar, a virada parecia ao alcance.

Mas uma grande atuação de Al-Owais, que se mostrou intransponível diante dos chutes de Brian Rodríguez e Federico Valverde nos minutos finais, impediu a vitória uruguaia.

Escalações:

Arábia Saudita: Al Owaiss - Abdulhamid (Al-Ujami 90+2'), Altambakti, Al Amri, Al Harbi (Al-Hamdan 90+3') - Abu Alshamat (Boushal 82'), Kanno, Alkhaibari, Al Dawsari (cap) - Aljuwayr (Al Dawsari 63'), Al-Buraikan (Hejji 90+3') Técnico: Giorgos Donis

Uruguai: Muslera - Varela, Cáceres, Olivera, Viña (Sanabria 46') - Valverde (cap), Viñas (Aguirre 90'), Ugarte (De La Cruz 72') - Bentancur, Araújo (Rodríguez 82') - Nunez (Canobbio 46') Técnico: Marcelo Bielsa