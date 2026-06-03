Uruguai confirma lesão, mas mantém convocação de Arrascaeta para Copa do Mundo

A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) confirmou a lesão do meia Giorgian de Arrascaeta nesta quarta-feira (3), mas manteve a convocação do jogador do Flamengo para defender a 'Celeste' na Copa do Mundo de 2026.

De acordo com a AUF, Arrascaeta sofreu uma "lesão muscular em uma das panturrilhas" durante treino em Montevidéu, onde a seleção do Uruguai está concentrada antes de viajar à América do Norte para a disputa do Mundial.

O problema "não impede sua participação na Copa. A convocação segue inalterada", acrescenta o breve comunicado divulgado pela entidade.

A condição física de Arrascaeta, de 32 anos, deixou o Uruguai em alerta, em meio a notícias da imprensa afirmando que o meia ficaria fora da Copa do Mundo.

Antes da nova lesão, o camisa 10 do Flamengo já estava em recuperação depois de sofrer uma fratura na clavícula no final de abril, durante um jogo da fase de grupos da Copa Libertadores.

O jogador teve que passar por cirurgia e o técnico da 'Celeste', o argentino Marcelo Bielsa, disse recentemente que ele estará recuperado para o segundo jogo do Grupo H do Mundial, contra Cabo Verde, no dia 21 de junho, em Miami.

A estreia uruguaia será no dia 15 contra a Arábia Saudita, e o último jogo da primeira fase será contra a Espanha, uma das favoritas ao título, no dia 26.