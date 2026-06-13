Uruguai aposta na 'intensidade' para estreia na Copa contra a Arábia Saudita

O Uruguai tentará impor velocidade em sua estreia na Copa do Mundo de 2026, contra a Arábia Saudita, um adversário "muito complicado", que exigirá precisão da 'Celeste' de Marcelo Bielsa, afirmou o atacante Federico Viñas neste sábado (13).

A seleção uruguaia fará seu primeiro jogo no Mundial na próxima segunda-feira, em Miami, contra uma equipe que protagonizou uma grande surpresa na edição de 2022, ao vencer a Argentina na primeira fase.

Em entrevista coletiva em Playa del Carmen, no México, Viñas disse que o segredo do Uruguai será a "intensidade".

"Marcelo [Bielsa] sempre pede intensidade aos atacantes, para sempre pressionar alto, desgastar os zagueiros, os adversários", afirmou o jogador do Oviedo, da Espanha.

Questionado sobre a possibilidade de Bielsa incluí-lo no time titular ao lado de Darwin Núñez, Viñas garantiu que pode jogar "sem problemas" com um centroavante ao seu lado.

"Em certos momentos da minha carreira, eu fiz isso. Com dois camisas 9. Temos que dividir as tarefas, dividir a pressão", explicou o atacante de 27 anos.

O Uruguai chegará à sua estreia no Mundial com desfalques importantes. O meia Giorgian De Arrascaeta, principal peça do meio-campo, e Ronald Araújo, pilar da defesa, ainda se recuperam de lesões musculares.

Tanto Arrascaeta como Araújo esperam estar prontos para retornar ainda na primeira fase.

Além da Arábia Saudita, a 'Celeste' terá como adversários no Grupo H Cabo Verde e Espanha.