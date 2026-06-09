Um morto e três feridos em distúrbios na final do futebol colombiano

Um torcedor morreu e três pessoas ficaram feridas na segunda-feira durante tumultos na final do torneio Apertura do futebol colombiano, em Medellín, informou a prefeitura da cidade nesta terça-feira (9).

O Atlético Nacional, clube mais popular da segunda maior cidade da Colômbia, perdeu o título do campeonato para o Junior de Barranquilla, com um placar agregado de 3 a 1.

Durante o jogo de volta da final, na segunda-feira, que terminou com uma vitória de 1 a 0 para o clube 'Verdolaga', várias brigas ocorreram dentro do estádio Atanasio Girardot e em seus arredores.

O secretário de Segurança, Manuel Villa, disse à imprensa que um torcedor do time visitante morreu após ser esfaqueado na entrada de uma estação de metrô.

As autoridades também relataram várias prisões, incluindo a do responsável por quebrar o vidro da cabine de transmissão do canal Win Sports dentro do estádio.

O técnico Juan José Peláez, atualmente comentarista de uma emissora esportiva, foi ferido por estilhaços de vidro no incidente.

Peláez, de 67 anos, não sofreu ferimentos graves, segundo Villa.

Incidentes violentos são comuns no futebol colombiano.

Esta é a terceira morte resultante de brigas entre torcedores neste ano, após incidentes em Cúcuta, na fronteira com a Venezuela, em janeiro, e em Cartagena em abril, durante uma partida da Copa Libertadores entre Junior e Palmeiras.

Em maio, uma partida, também da Libertadores, entre Independiente Medellín e Flamengo teve que ser interrompida após incidentes envolvendo torcedores do clube colombiano nas arquibancadas do estádio Anastasio Girardot.