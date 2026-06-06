TV iraniana diz que EUA negou vistos a 15 membros da delegação para a Copa

Os Estados Unidos se negaram a conceder vistos a 15 integrantes da delegação iraniana para a Copa do Mundo de futebol, organizada na América do Norte (11 de junho a 19 de julho), afirmou, neste sábado (6), a televisão estatal iraniana.

"Foram concedidos vistos à equipe nacional [os jogadores] e o corpo técnico, mas 15 membros da equipe administrativa e da diretoria enfrentam problemas e não receberam ainda seu visto para os Estados Unidos", declarou, neste sábado, um enviado especial da emissora à Turquia, onde a seleção iraniana está concentrada antes de viajar para o Mundial.