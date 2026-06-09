Tuchel sobre Inglaterra na Copa do Mundo: 'Não somos grandes favoritos'

O técnico da seleção da Inglaterra, Thomas Tuchel, afirmou nesta terça-feira (9) que sua equipe não é uma das favoritas a conquistar a Copa do Mundo de 2026, mas se mostrou disposto a sonhar com o segundo título mundial para o país, 60 anos depois.

"Não somos grandes favoritos. Não podemos ser, pois já se passaram muitos anos desde a nossa última conquista. Há vencedores consagrados no torneio, com mais sucesso em competições recentes. Eles são os favoritos, e nós estamos na disputa pelo troféu", declarou o treinador alemão em entrevista coletiva em West Palm Beach, na Flórida.

"Sonhamos alto e sabemos o que é preciso para alcançar nossos objetivos", acrescentou. "Nós nos vemos como competidores, como candidatos ao título. Queremos ir até o fim, mas não acho que sejamos os grandes favoritos".

Tuchel apontou fatores-chave para vencer uma competição como o Mundial: "Há muito trabalho a ser feito. É preciso demonstrar grande respeito pelos adversários e pelo ambiente, e não subestimar a dose de sorte necessária no que diz respeito a lesões, decisões e controle".

Sem brilhar, a Inglaterra venceu o primeiro de seus dois amistosos na Flórida, contra a Nova Zelândia, por 1 a 0, com gol do atacante Harry Kane.

Na véspera do último teste antes da Copa, contra a Costa Rica, Tuchel destacou o fato de todos os seus jogadores estarem em boas condições físicas e expressou confiança de que eles elevariam o nível físico, técnico e a intensidade em relação à vitória sobre os neozelandeses.

"Estamos muito cientes de que temos boas capacidades físicas no elenco, queremos maximizar isso e impor nossa presença em campo, mas também utilizar nossa compreensão das condições e a experiência que adquirimos em diferentes competições", declarou o zagueiro Marc Guéhi.

A Inglaterra estreia na Copa do Mundo contra a Croácia, no dia 17 de junho. Depois, enfrenta Gana e Panamá no Grupo L.