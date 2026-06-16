Trevoh Chalobah é convocado pela Inglaterra após corte de Tino Livramento

A Federação Inglesa de Futebol (FA) anunciou nesta terça-feira (16) que o lateral-direito Tino Livramento, lesionado durante um treino, será substituído por Trevoh Chalobah, poucas horas antes da estreia da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026.

"O defensor do Newcastle United, Livramento, sofreu uma lesão na panturrilha durante o treino na tarde de domingo. Exames de imagem e uma avaliação médica na segunda-feira confirmaram que, infelizmente, ele não poderá continuar no torneio com a Inglaterra", declarou a FA.

A Inglaterra inicia sua campanha na Copa do Mundo na quarta-feira, em Dallas, contra a Croácia, na primeira partida do Grupo L. O regulamento da Fifa permite a substituição de um jogador de linha lesionado até 24 horas antes do jogo de abertura.

Livramento, de 23 anos, que havia sofrido uma lesão na coxa no final da temporada, se recuperou a tempo para a Copa do Mundo e estava cotado para ser o reserva de Reece James na lateral-direita.

Ele está sendo substituído no elenco por Trevoh Chalobah, de 26 anos, defensor do Chelsea que atua habitualmente como zagueiro central, mas também pode jogar na lateral-direita.