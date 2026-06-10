Treino da Seleção Brasileira tem aniversário de Ancelotti e visita de Spike Lee

Ainda sem o lesionado Neymar, a Seleção Brasileira realizou um treino descontraído nesta quarta-feira (10) nos Estados Unidos, onde comemorou o aniversário de 67 anos de Carlo Ancelotti e recebeu a visita do aclamado cineasta Spike Lee.

A três dias de sua estreia na Copa do Mundo de 2026 - enfrenta o Marrocos no sábado -, a seleção canarinho iniciou os trabalhos em um clima leve no centro de treinamento Columbia Park, em Morristown, Nova Jersey.

Todos os jogadores, com a exceção de Neymar, que ainda não treina no gramado, formaram um corredor para festejar o aniversário do técnico italiano, nascido em 10 de junho de 1959.

'Carletto' passou trotando pelo corredor, sorridente, enquanto os jogadores lhe davam tapinhas leves nas costas para marcar a ocasião, observou um repórter da AFP.

A atividade, que foi aberta à imprensa por quase vinte minutos, começou então formalmente com exercícios com bola.

O clima tranquilo foi brevemente interrompido na área destinada à imprensa pela chegada inesperada de Spike Lee, o consagrado diretor e roteirista americano.

Vestindo a camisa e o boné da Seleção Brasileira, o cineasta acompanhou o treino de uma área reservada a um pequeno grupo de convidados especiais dos patrocinadores da pentacampeã mundial.

"Quero que o Brasil vença", disse Lee aos repórteres.

Vencedor do Oscar de melhor roteiro adaptado em 2019 pelo filme 'Infiltrado na Klan' ('BlacKkKlansman'), ele declarou que Neymar é o seu "cara".

"Vim só para o treino. Tenho um jogo para assistir hoje à noite!", disse, aos risos, Spike Lee, de 69 anos. Ele é um famoso torcedor do New York Knicks, time que disputará o quarto jogo das Finais da NBA contra o San Antonio Spurs nesta quarta-feira.

Neymar, por sua vez, voltou a ficar de fora do treino, já que está na fase final de recuperação de uma lesão na panturrilha direita sofrida em maio.

É dado como certo que o maior artilheiro da história da Seleção (79 gols) ficará de fora da estreia contra o Marrocos, em East Rutherford (Nova Jersey), mas a expectativa é que ele esteja apto para o segundo jogo do Brasil no Grupo C, contra o Haiti, em 19 de junho.