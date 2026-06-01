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Treinador gaúcho lança livro e propõe reflexão sobre o desenvolvimento de atletas e treinadores no futebol

Leonardo Monteiro lança nesta terça-feira (2) o livro “Tomada de Decisão no Futebol 2.0”

Zero Hora

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