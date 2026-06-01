Treinador gaúcho lança livro e propõe reflexão sobre o desenvolvimento de atletas e treinadores no futebol

Profissional tem formação no Brasil e no Exterior. Rafaela Medistch / Meta Comunicação / Divulgação

O treinador gaúcho Leonardo Monteiro lança nesta terça-feira (2) o livro “Tomada de Decisão no Futebol 2.0”. O evento com sessão de autógrafos começa às 19h, na sede da federação gaúcha de futebol. A obra propõe uma reflexão moderna sobre o desenvolvimento de atletas e treinadores, conectando teoria, prática e diferentes áreas do conhecimento aplicadas ao futebol.

Ex-jogador e treinador com experiências no Brasil e na Europa, Leonardo construiu sua trajetória com forte base acadêmica e metodológica. Ele é formado em Educação Física pela UFRGS e possui Mestrado em Alto Rendimento e Futebol pela Universidade do Porto, além das licenças da CBF e da UEFA.

Ao longo da carreira, acumulou experiências em clubes do Brasil e exterior como: Santos, Futebol Clube Vizela, B SAD, Sporting-POR, Novo Hamburgo e São José.

O livro apresenta uma abordagem voltada à tomada de decisão no futebol contemporâneo, explorando a interação entre aspectos técnicos, físicos, tático-estratégicos, cognitivos e psicossociais. A proposta busca compreender o desenvolvimento do atleta de maneira integrada, conectando treino, jogo e contexto.

“Tomada de Decisão no Futebol 2.0” aproxima para áreas que vão além do campo. Há diálogos com filosofia, arte, metodologia e comportamento humano, trazendo uma visão ampla sobre o esporte neste século.