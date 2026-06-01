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Vai ter jogo!
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Todos os campeonatos do Brasil vão parar durante a Copa do Mundo 2026? Veja quais seguirão

Apesar da paralisação do Brasileirão, rodadas das Séries B, C e D continuarão durante o Mundial; torneios gaúchos também seguem

Zero Hora

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