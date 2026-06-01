Todos os campeonatos do Brasil vão parar durante a Copa do Mundo 2026? Veja quais seguirão

Série B terá seis rodadas simultâneas a Copa do Mundo. Divulgação / CBF

Com o final da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, a elite do futebol nacional terá uma pausa de quase dois meses por conta da realização da Copa do Mundo, retornando apenas no dia 22 de julho.

No entanto, competições de séries inferiores do país seguirão normalmente o seu calendário durante o Mundial.

A principal delas é o Brasileirão Série B, que está atualmente na 11ª rodada. Ao final da Copa, no dia 19 de julho, estará na 18ª rodada. Durante o dia 13 de junho — estreia do Brasil— até a decisão, seis baterias de jogos ocorrerão.

Gaúcho em campanha mediana

Passados os primeiros 10 jogos de cada time na competição, a Série B tem o Sport como líder, empatado em pontuação com o Vila Nova, que é o segundo. A zona de classificação para os playoffs de acesso tem São Bernardo, Náutico, Fortaleza e Goiás.

O representante gaúcho é o Juventude, que está na decima colocação com 16 pontos. Durante a Copa, o Papo irá enfrentar a Ponte Preta, São Bernardo, Ceará, Náutico, Vila Nova e Cuiabá.

Terceirona presente

Outra competição que ocorre durante a Copa é a Série C, com cinco rodadas disputadas durante o torneio.

No atual momento, já foram jogadas nove rodadas e o líder isolado é o Guarani, com 18 pontos. Na zona de classificação para a próxima fase, o Caxias marca presença ao ocupar a quinta posição após 15 pontos somados.

Já o Ypiranga vive momento inverso. O Canarinho é o 15 colocado com 10 pontos. Nas rodadas que convergem com as datas do Mundial, o time de Erechim enfrenta o Botafogo-SP, Santa Cruz, Confiança, Paysandu e Maranhão.

O Caxias terá pela frente o líder Guarani, Maringá, Anápolis, Ferroviária e Floresta.

Chuva de gaúchos na Série D

A quarta divisão do Campeonato Brasileiro tem a finalização da última rodada da primeira fase marcada para o dia 14 de junho — um dia depois da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo contra o Marrocos.

Além do fim da fase inaugural, durante o Mundial, conheceremos os classificados para à terceira fase e oitavas de final.

A segunda fase deve acontecer nos dias 21 e 28 de junho. Enquanto a terceira fase tem datas previstas para ocorrer nos dias 5 e 12 de julho

Os clubes que representam o Rio Grande do Sul na Série D são: Guarany de Bagé, São Luiz, Brasil de Pelotas e São José.

Entre eles, apenas o São José está, neste momento, na zona de classificação do seu grupo para avançar à segunda fase. O Zeca é o atual quarto colocado do grupo 16 com 10 pontos — a mesma chave do Xavante, que ocupa a quinta posição com nove.

Na última e decisiva rodada, no próximo domingo (7), o Brasil de Pelotas enfrenta o Azuris, no Paraná. No mesmo dia, o São José visita o líder do grupo Blumenau, fora de casa, tentando confirmar a classificação.

Enquanto isso, São Luiz e Guarany de Bagé estão no grupo 15. O time de Ijuí é o único com chances de avançar para a próxima fase, pois ocupa a quinta posição com 12 pontos, um a menos que o Cianorte — primeiro time dentro da zona de classificação. O time do técnico Paulo Henrique Marques enfrenta o Joinville pela última rodada, no próximo domingo (7).

O Guarany está confirmado na lanterna do grupo com apenas quatro pontos somados e tem o último duelo contra o Cianorte, no mesmo dia, podendo ajudar o conterrâneo.

Divisão de acesso

A Copa FGF também é uma competição que poderá ser acompanhada durante o Mundial. Atualmente na terceira rodada da fase classificatória, o torneio terá mais três rodadas válidas para os times buscarem a classificação.

A quinta e a sexta rodada terão seus jogos nos dias 14 e 17 de junho, durante a Copa. As datas dos playoffs ainda não foram divulgadas, mas a competição tem previsão de término para o dia 29 de julho, devendo, assim, ter disputas de semifinais ocorrendo durante a competição de seleções.

A Copa FGF é dividida em dois grupos de quatro times que brigam por duas vagas para chegar na próxima fase. Os quatro classificados realizam a semifinal. Os dois que avançarem, efetuam a final prevista para o dia 29 de julho. O campeão se garante no Campeonato Brasileiro Série D de 2027, enquanto o vice fica com a vaga na Copa Sul-Sudeste do próximo ano.

Clubes que disputam

Os times presentes no torneio são: Santa Cruz, Gramadense, Brasil de Farroupilha e Monsson no grupo A. No grupo B estão Brasil de Pelotas, Bagé, Farroupilha e Guarany de Bagé.

O Xavante e o Galo Carijó são os líderes de seus grupos com nove e sete pontos, respectivamente.