Tiago Splitter se aproxima de acordo para comandar o Chicago Bulls

O brasileiro Tiago Splitter está próximo de fechar um acordo para assumir o comando técnico do Chicago Bulls, informou a emissora ESPN nesta segunda-feira (15).

Splitter, que na temporada passada dirigiu o Portland Trail Blazers como interino, seria o primeiro treinador nascido na América Latina a assumir uma equipe da NBA de forma permanente.

O brasileiro chegaria para substituir Billy Donovan, que assumiu o cargo desde 2020 e foi demitido em abril após levar os Bulls uma única vez aos playoffs durante sua passagem.

A nova diretoria de Chicago "realizou uma pesquisa exaustiva que abrangeu mais de dez candidatos", disse a ESPN.

"Splitter foi o escolhido por sua capacidade de comandar o desenvolvimento de jogadores da equipe, o alinhamento organizacional com a diretoria e a visão da franquia, além de sua liderança e conhecimento como um treinador que vem evoluindo desde 2018", acrescentou a emissora.

O brasileiro de 41 anos assumiu interinamente os Blazers em outubro, após a saída repentina de Chauncey Billups.

Em meio a um escândalo de apostas, Billups foi apontado pelo FBI por participar de um esquema de manipulação de jogos de pôquer e por vazar informações de sua equipe para apostadores.

Sob o comando de Splitter, o Portland teve um retrospecto de 42 vitórias e 40 derrotas e avançou para os playoffs pela primeira vez desde 2021, sendo eliminado na primeira rodada pelo San Antonio Spurs.

Tiago Splitter também possui sete anos de experiência como jogador da NBA, tendo conquistado um título com os Spurs em 2014.