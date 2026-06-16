Tiago Splitter é oficializado pelo Chicago Bulls; o que esperar do treinador brasileiro na NBA

Chicago Bulls oficializou contratação de Splitter em seu site oficial. Chicago Bulls / Divulgação

Há quase 30 anos o Chicago Bulls deixou de ser uma das franquias protagonistas da NBA. Agora, a partir da temporada 2026/2027, está nas mãos de um brasileiro a chance de reerguer o time que venceu a liga norte-americana de basquete seis vezes.

Tiago Splitter foi anunciado de forma oficial como treinador dos Bulls, nesta terça-feira (16). Ele teve uma temporada de destaque como interino do Portland Trail Blazers, levando a franquia aos playoffs.

Após cair para o vice-campeão San Antonio Spurs, o brasileiro ficou livre no mercado e foi procurado por Chicago. A ideia da franquia é ter um treinador promissor, mas com experiência dentro de quadra.

Splitter foi jogador durante oito temporadas e venceu a NBA pelo San Antonio em 2014.

— Os Bulls representam tudo o que eu amo neste esporte: uma tradição de orgulho, uma cidade apaixonada e um grupo jovem e ambicioso de jogadores prontos para crescer — disse Splitter, em seu anúncio.

Cenário dos Bulls

Os Bulls terminaram a última temporada em 12º na Conferência Leste. Um resultado bem abaixo do esperado, mesmo que o elenco esteja distante de ser um dos principais da NBA.

O principal talento da equipe é o australiano Josh Giddey, de 23 anos. No entanto, ele não é considerado um jogador para ser a cara da franquia. Outro jovem destaque é Matas Buzelis, de 21 anos, que pode se tornar bastante relevante.

A grande esperança do torcedor de Chicago está no draft. No dia 23 de junho, ocorre o recrutamento das principais promessas do basquete. Os Bulls têm a quarta escolha geral e devem sair com um talento capaz de mudar o futuro da franquia.

A tendência é pela escolha de Caleb Wilson, de 19 anos, que se destacou na Universidade de North Carolina, a mesma faculdade de onde saiu Michael Jordan, maior nome da história dos Bulls.

Uma das missões de Splitter será potencializar o talento dos jovens atletas que Chicago tem, para então formar um time capaz de competir por playoffs. Em Portland, mesmo sem muito grandes jogadores, ele montou uma boa defesa e tornou os Blazers competitivos.