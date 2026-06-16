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Plano ambicioso
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Tiago Splitter é oficializado pelo Chicago Bulls; o que esperar do treinador brasileiro na NBA

Missão do técnico será potencializar os talentos presentes na franquia, mas principalmente evoluir a promessa que virá pelo draft

Alex Torrealba

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