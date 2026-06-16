Tiago Splitter é o novo técnico do Chicago Bulls

Após uma passagem bem-sucedida pelo Portland Trail Blazers como treinador interino, o brasileiro Tiago Splitter assumiu o comando técnico do Chicago Bulls nesta terça-feira (16), encarando seu primeiro desafio como técnico principal na NBA.

Aos 41 anos, o ex-pivô brasileiro se torna o 25º técnico de uma das franquias mais icônicas da liga, uma equipe conhecida mundialmente pelos dias de glória da era Michael Jordan.

"Os Bulls representam tudo o que amo neste esporte: carregam uma tradição de orgulho, uma cidade apaixonada e um grupo de jogadores jovens e com fome de vitórias, dispostos a evoluir", disse Splitter no anúncio oficial.

Em Chicago, ele assume o lugar de Billy Donovan, que ocupava o cargo desde 2020, mas levou o time aos playoffs apenas uma vez.

A nomeação de Splitter como técnico principal é um marco para o basquete latino-americano na NBA.

James Borrego, que tem raízes mexicanas, mas nasceu em Albuquerque, no Novo México, tornou-se o primeiro técnico hispânico da liga ao ser contratado pelo Charlotte Hornets em 2018.

Em 2024, Jordi Fernández também se tornou o primeiro espanhol a comandar uma equipe na NBA, assumindo o comando do Brooklyn Nets.

Splitter, que atuou como auxiliar técnico dos Nets (2019-23) e do Houston Rockets (2023-24), assumiu o comando do Trail Blazers interinamente em outubro passado, após a saída repentina de Chauncey Billups.

Em meio a um grande escândalo de apostas, Billups foi preso pelo FBI por participar de um esquema que envolvia jogos de pôquer manipulados e o vazamento de informações da equipe para apostadores.

Sob o comando do brasileiro, o Portland encerrou a temporada com uma campanha de 42 vitórias e 40 derrotas e avançou aos playoffs pela primeira vez desde 2021, sendo eliminado na primeira rodada pelo San Antonio Spurs.

Tiago Splitter também possui sete anos de experiência como jogador da NBA, tendo conquistado o título da liga com os Spurs em 2014.