Tiago Splitter conseguirá recolocar o Chicago Bulls entre os gigantes da NBA? Assista ao podcast

A chegada do brasileiro Tiago Splitter ao comando do Chicago Bulls representa um marco histórico para o basquete do Brasil e reforça a crescente valorização de treinadores internacionais na NBA.

O novo episódio do PrimeCast analisa a trajetória de Splitter e o futuro dele em Chicago. Além disso, o podcast repercute o título do New York Knicks que encerrou um jejum histórico.

Leia Mais Knicks vencem Spurs em San Antonio, fecham a série e voltam a conquistar a NBA depois de 53 anos

Campeão como jogador e com passagens por diferentes funções técnicas nos Estados Unidos e na Europa, Splitter construiu uma reputação baseada no desenvolvimento de atletas, inteligência tática e capacidade de liderança.

Sua nomeação demonstra a confiança de uma das franquias mais tradicionais da NBA em sua visão de jogo e em seu trabalho com elencos jovens.

Na última temporada, Splitter foi treinador interino do Portland Trail Blazers. JESSE D. GARRABRANT / NBAE / Getty Images via AFP

Os Bulls terminaram a última temporada em 12º na Conferência Leste. Um resultado bem abaixo do esperado, mesmo que o elenco esteja distante de ser um dos principais da NBA.

Splitter foi jogador durante oito temporadas e venceu a NBA pelo San Antonio em 2014.

O PrimeCast tem episódio inédito sobre basquete e futebol americano toda semana. O podcast pode ser acessado também nas principais plataformas de áudio, além do site e app de GZH.