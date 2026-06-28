Thiago Wild é campeão do Challenger de Piracicaba 

Wild e seu sexto troféu de challenger. João Pires / Institutp Sports/Divulgação

Ex-número 58 do ranking mundial da ATP, o paranaense Thiago Wild conquistou neste domingo (28) o título do Challenger de Piracicaba, em São Paulo.

Na decisão, o tenista de 26 anos derrotou o argentino Juan Manuel La Serna, 298º do mundo, por 2 sets a 0, com um duplo 6/2, em apenas uma hora e 16 minutos de jogo.

Pelo título, Wild receberá 50 pontos na classificação e irá escalar 49 posições, saindo do 292º paa o 243º lugar.

— Muito feliz de sair com o título, meu primeiro de challenger no Brasil. Obrigado a todo mundo que veio me apoiar durante a semana. O tênis é semana a semana e vencer sempre dá uma confiança a mais e espero que possa recuperar meu melhor tênis — disse Wild na cerimônia de premiação.

Este foi o sexto torneio challenger conquistado pelo paranaense, o primeiro desde setembro de 2023, quando ele venceu em Genoa, na Itália.

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