Testemunha diz que internação de Maradona não deveria ter começado sem equipamentos básicos

Um médico que supervisionou a neurocirurgia realizada no astro do futebol Diego Maradona questionou, nesta terça-feira (2), as condições do atendimento domiciliar que se seguiu à operação, ao prestar depoimento como testemunha no julgamento atualmente em curso na Argentina sobre a morte do ex-jogador em 2020.

"Se todos os elementos necessários não estivessem presentes na casa, o esquema de atendimento domiciliar jamais deveria ter sido autorizado", afirmou o neurocirurgião Rodolfo Benvenuti durante uma audiência em San Isidro, ao norte de Buenos Aires.

Benvenuti observou que, antes da transferência de Maradona da clínica para uma casa alugada, haviam ocorrido discussões a respeito da organização de um plano de assistência domiciliar que incluía monitoramento 24 horas, equipe de enfermagem ininterrupta, médicos especialistas, equipamentos médicos e uma ambulância de prontidão.

No entanto, durante a audiência, a promotoria reproduziu uma gravação feita posteriormente pelo coordenador de enfermagem Mariano Perroni, na qual ele alertava que a estrutura de assistência domiciliar era inadequada.

"Estamos mal preparados para uma emergência. É inaceitável que não haja um guia médico ou uma bolsa de soro disponível quando um enfermeiro está de plantão. Não custa nada estar preparado", disse Perroni na mensagem reproduzida no tribunal.

Após ouvir o áudio na sala, Benvenuti declarou que, se tais elementos de fato estivessem ausentes, a assistência domiciliar prestada era "insuficiente".

Maradona foi submetido a uma cirurgia no dia 3 de novembro de 2020 para tratar um hematoma subdural. Dias depois, foi transferido para uma residência em Tigre, ao norte de Buenos Aires, onde faleceu em 25 de novembro, aos 60 anos, em decorrência de um edema pulmonar e parada cardiorrespiratória.

O julgamento busca determinar a responsabilidade dos membros da equipe médica que assistiu o ex-jogador durante aquele período de cuidados domiciliares, cuja adequação e condições estão sendo questionadas.

Benvenuti foi convocado por um advogado e amigo de Maradona para fornecer um parecer externo a respeito da cirurgia. Ele relatou que esteve com o ex-jogador antes da operação, o acompanhou até a sala cirúrgica e observou o procedimento.

Segundo seu depoimento, Leopoldo Luque, médico pessoal de Maradona e um dos principais réus, queria realizar a cirurgia pessoalmente, mas foi explicado a ele que uma equipe especializada de neurocirurgiões precisava intervir.

"Em certo momento, Luque disse: 'Estão tirando de mim a oportunidade da minha vida', e - se bem me recordo - acrescentou: 'Esta é a minha bala de prata'", relatou Benvenuti. Após a operação, acrescentou a testemunha, Luque sofreu uma crise de angústia e chorou antes de sair para comunicar o boletim médico à imprensa.

Sete profissionais de saúde enfrentam acusações de homicídio com dolo eventual, um conceito jurídico que implica estarem cientes do risco de morte e possíveis penas de prisão de até 25 anos. O julgamento, que prevê duas audiências por semana, deve prosseguir até, pelo menos, o mês de julho.