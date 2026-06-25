Terremoto causa correria e apreensão durante partida de beisebol na Venezuela

Os fortes terremotos que atingiram a Venezuela nesta quarta-feira, 24, provocaram cenas de apreensão em Caracas e afetaram diretamente a programação esportiva do país. Durante uma partida de beisebol disputada no Estádio Universitário, os tremores foram sentidos pelos presentes e levaram à interrupção imediata do jogo.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o momento em que jogadores, integrantes das equipes e torcedores percebem a movimentação do solo. Em busca de um local considerado mais seguro, muitas pessoas deixaram as arquibancadas e se dirigiram para áreas abertas do gramado, enquanto o estádio era evacuado.

Os efeitos dos abalos também atingiram outras instalações esportivas da capital. O Estádio Brígido Iriarte, que receberia uma partida entre Deportivo Miranda e Marítimo La Guaira pela Copa da Venezuela, teve a programação alterada. Por questões de segurança, a organização optou pelo adiamento do confronto.

Segundo dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), os sismos registrados alcançaram magnitudes de 7,2 e 7,5, sendo considerados entre os mais fortes já registrados no território venezuelano em mais de cem anos. O epicentro do maior tremor foi localizado na região de El Guayabo, a cerca de 170 quilômetros da capital.