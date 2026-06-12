Tenistas comemoram aumento da premiação de Wimbledon

Os tenistas comemoraram nesta sexta-feira (12) o aumento da premiação do torneio de Wimbledon de 20% em relação a 2025, um reajuste recorde que chega em meio a um movimento dos jogadores para exigir remunerações mais altas nos Grand Slams.

"Os principais jogadores dos circuitos da ATP e da WTA comemoram o anúncio como um verdadeiro avanço significativo", escreveram os representantes dos tenistas em comunicado.

"Os jogadores querem que Wimbledon continue prosperando e apoiam os investimentos que o torneio faz no esporte", acrescenta a nota.

Para a edição de 2026 de Wimbledon, que começa no dia 29 de junho, a premiação foi aumentada para 64,2 milhões de libras esterlinas (R$ 437,5 milhões na cotação atual), em comparação com os 53,5 milhões de libras (R$ 364,6 milhões) do ano passado.

"De longe, é o maior aumento anual da história" na premiação do torneio, destacaram os organizadores na quinta-feira.

Em 2025, essa remuneração havia sido aumentada em 7% em relação à edição do ano anterior.

Wimbledon é o único Grand Slam disputado na grama.

A edição deste ano começa em 29 de junho vai até 12 de julho, com a polonesa Iga Swiatek e o italiano Jannik Sinner defendendo os dois títulos principais.